Tielemans, de recordtiener

Niels Vleminckx

13/02/17 - 08u29

Youri Tielemans (19) maakte gisteren zijn negende competitiegoal van het seizoen. In de afgelopen 25 jaar deed geen enkele middenvelder jonger dan 20 hem dat na op dit moment van de competitie.

Mendy, de zwangere vriendin van Tielemans. © photo news.

Met die bedenking dat er voorts amper tieners zijn die de strafschoppen voor hun rekening nemen - Tielemans maakte er op die manier al vijf. Maar: penalty's mogen nemen dwing je af, ze binnentrappen is óók een kwaliteit.



Zeven assists en negen competitiegoals dus na 26 speeldagen: straf. En zeggen dat de middenvelder gisteren eigenlijk aan tien doelpunten had moeten zitten. Voor rust knalde Tielemans een lonkende mogelijkheid hoog de tribunes in. "Klopt. Ik was heel boos op mezelf."



Na rust was het wel prijs. Goede infiltratie door het centrum, perfect bediend door Teodorczyk, en dan droog in de rechteronderhoek gelegd. Een goal zoals een nummer 8 ze moet maken. "Ik heb tijdens de rust nagedacht over mijn misser. In de kleedkamer zeiden ze me dat ik wel nog een kans zou krijgen en dat ik die wel zou afmaken. Vandaar dat ik na mijn doelpunt ook naar de bank gelopen ben."



Tielemans was verder nog kritisch voor de prestatie van zijn eigen ploeg. Misschien zelfs te. "Het was geen goede wedstrijd en we hebben geen goed voetbal laten zien." Dat klopt voor het eerste en het laatste kwart van de wedstrijd, maar tussenin speelde paars-wit meer dan behoorlijk. Tielemans: "Het belangrijkste waren de drie punten. We hebben gedaan wat we moesten doen."