Waar was Teo: zat hij in Polen, had hij er geen zin in of was hij Gala Gouden Schoen gewoon vergeten?

Een gesprek met een razende Herman Van Holsbeeck en eventueel een boete. Veel meer moet Teodorczyk wellicht niet vrezen voor zijn onaangekondigde afwezigheid op de Gouden Schoen. "We weten echt niet wat er gebeurd is", klinkt het bij Anderlecht. "We regelen dit verder intern." Lippen op mekaar, de imagoschade nemen ze erbij.

Grijze kousenbroek en zwarte muts diep over de oren getrokken. 't Was koud in Anderlecht. Lukasz Teodorczyk trainde gisteren gewoon mee bij paars-wit. En er konden zelfs een glimlach, een oerkreet en gebalde vuisten vanaf. 'Teo' zat in het winnende groepje op training. Op zijn dooie gemakje in Neerpede. Alsof er niets aan hand was. "Hij heeft meegetraind, maar over zijn afwezigheid heeft hij niet gesproken", zei ploegmaat Massimo Bruno gisteren. "Hij was zelfs op het ontbijt."



Bruno voedt daarmee onbewust de twijfel: zat Teodorczyk in Polen omwille van familiale omstandigheden, had hij er gewoon geen zin in of was hij het simpelweg vergeten? Volgens Anderlecht zat Teo woensdagavond laat 'vast' in zijn thuisland. "Alles is daarover al gezegd", zeggen ze binnen zijn entourage. "Oké? Bye."



Het is genoegzaam bekend dat de grillige aanvaller op zijn minst gezegd geen fan is van de spotlights. Ook bij Anderlecht waren ze gisteren nog altijd niet zeker. "Misschien is hij 's avonds terug naar België gevlogen, we weten echt niet wat er gebeurd is", klinkt het daar. Een scherper statement kwam er niet. Ze wikken en wegen hun woorden. De komende dagen moet er duidelijkheid komen.



Zowel Van Holsbeeck als Weiler wilde een gesprek met de Poolse prijsschutter die door zijn afwezigheid voor imagoschade zorgde.