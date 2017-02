Bruno: "Ik zou graag hier blijven, Anderlecht is de club van mijn hart"

Frank Dekeyser

Massimo Bruno heeft het moeilijk om zich door te zetten bij Anderlecht. Hij praat over de wedstrijd tegen Zulte Waregem, over Teodorczyk, over Kara en over zijn eigen toekomst. "Ik zou graag hier blijven, Anderlecht is de club van mijn hart", zegt hij.

"Het is jammer van onze wedstrijd in Lokeren." Bruno zucht terwijl hij het zegt. Paars-wit speelde vorige week dramatisch op Daknam, maar pakte wel een punt. "Het was echt geen goeie match. Ik kan moeilijk uitleggen wat er gebeurd is. Weet je: elke grote ploeg heeft wel eens een minder moment. Maar het vertrouwen blijft. We blijven verdergaan op ons elan van de weken vóór Lokeren. Maar het heeft onze positieve dynamiek zeker niet verstoord."



Sinds de heenwedstrijd tegen Zulte Waregem (3-2-verlies, red.) lijkt er veel veranderd bij Anderlecht. Meer strijd, meer passie, een beetje meer van alles. "Goh, ik vind van niet", pikt Bruno in. "We hebben altijd gezegd dat we een jonge ploeg zijn die mekaar in het begin van het seizoen beter moesten leren kennen. Nu begint dat match per match te komen. We werken goed samen en dan worden de resultaten beter." Lees ook

