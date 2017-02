Badji kan naar New York City FC

Niels Vleminckx

2/02/17

Vertrekt de overbodige Stéphane Badji dan toch bij Anderlecht? De kans is groot nu New York City FC zich gemeld heeft voor de 26-jarige Senegalese middenvelder.



Badji wees op de slotdag van de transfermercato nog Roda JC en Moeskroen af omdat hij een bod uit Amerika had gekregen. Bij New York, waar Patrick Vieira trainer is, zou Badji kunnen samenspelen met onder meer David Villa en Andrea Pirlo.



De deal is nog niet rond. De transfermarkt in Verenigde Staten is trouwens nog open.