Twaalf stielen, dertien ongelukken: wat Anderlecht mag verwachten van nieuwe doelman Ruben

Door: Frank Dekeyser

24/01/17 - 09u14

© photo news.

Wat mag Anderlecht nu eigenlijk verwachten van Ruben Ivan Martinez (32)? Derde doelman bij Deportivo La Coruña - een laagvlieger in Spanje - en in vier seizoenen mocht hij evenveel keer transfervrij vertrekken bij zijn club. "Hij heeft de kwaliteiten om eerste doelman te worden bij Anderlecht", zegt Jordi Figueras, ex-Club Brugge.

© photo news.

Twaalf stielen, dertien ongelukken. Zo lijkt de carrière van Ruben te verlopen. Opgeleid bij de jeugd van Barcelona, gerijpt bij Barcelona B waar hij onder meer samenspeelde met Messi, Iniesta en onze landgenoot Urko Pardo. "Het is al een tijdje geleden, maar ik herinner mij hem als een goede doelman", zegt hij. "Of hij de juiste keuze is? Dat moet de tijd uitwijzen." Uiteindelijk debuteerde Martinez zelfs bij het grote Barça. Op 18 december 2004 viel hij in na een rode kaart voor Victor Valdés. Maar lang duurde het sprookje niet. Martinez vloog terug naar de B-ploeg, werd uitgeleend aan tweedeklasser Racing Ferrol om in 2008 definitief te verkassen naar Cartagena. Twee jaar later begon de doelman aan zijn 'Ronde van Spanje'. Eerst richting Málaga waar hij zijn plaats verloor aan huidig Man City-doelman Willy Caballero, later bij Rayo Vallecano, Almeria, Levante en uiteindelijk Deportivo. Vier clubs in vier seizoenen. Telkens mocht hij transfervrij vertrekken. "Gewoon brute pech", klinkt het bij insiders. "Die ploegen degradeerden en hij besloot telkens om te vertrekken. Bij Deportivo lukte het dan weer niet omdat de trainer Lux en Tyton boven hem verkoos."



Ex-Club Brugge-verdediger Jordi Figueras speelde samen met Martinez bij Rayo Vallecano. Hij schat de kwaliteiten van de nieuwe Anderlechtdoelman in. "Ruben is heel goed in één-tegen-één-situaties én hij is uitstekend in het uitvoetballen", zegt de Spanjaard. "Bovendien is hij mentaal sterk, hij kan de druk aan. De trainer beslist, maar hij heeft zeker de kwaliteiten om eerste doelman te worden bij Anderlecht, ook al oogt hij wat onzeker op hoge ballen vanop de flank. Kijk: Ruben werkt hard, is bijzonder professioneel én hij háát verliezen. Zelfs op training."



Ook in de kleedkamer verwacht Figueras geen problemen. "'t Is niet dat hij veel spreekt of een lachebek is, maar iedereen respecteert hem wel. Net omdat je ziet hoe hard hij ervoor werkt. Hij wil gewoon altijd de beste zijn." Frank Boeckx is gewaarschuwd.