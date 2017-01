Vanden Borre job bij Anderlecht-jeugd? Insiders vinden het nog zo gek niet

Rudy Nuyens en Niels Vleminckx

De kans is reëel dat Anthony Vanden Borre (29) binnen afzienbare tijd aan de slag gaat bij de jeugd van Anderlecht. De ex-Rode Duivel bereikte een akkoord over de beëindiging van zijn contract als speler, maar de club biedt hem een kans op een leven na het actieve voetbal.

Woensdag had Anthony Vanden Borre een goed onderhoud met Herman Van Holsbeeck. De voorwaarden voor de beeindiging van zijn tot 2018 lopend contract als speler werden daar besproken, maar de twee partijen gingen niet uit elkaar zonder een nieuwe afspraak te maken. Volgende week zitten Van Holsbeeck en Vanden Borre opnieuw samen om te bekijken wat VDB in de toekomst nog kan betekenen voor de club. Wanneer die afspraak precies plaatsvindt, hangt voor een deel af van Vanden Borre.



Wat zijn toekomst betreft zijn er geen honderd mogelijkheden, maar Van Holsbeeck en Roger Vanden Stock willen het jeugdproduct van Anderlecht een helpende hand toesteken in zijn leven na het voetbal. Een job bij de jeugd van RSCA lijkt voor alle partijen het beste. "Nadat hij uit de A-kern gezet werd, heeft Anthony al een jaar doorgebracht bij de U21 van Anderlecht", vertelt een insider. "Hij bleek daarbij een positieve impact te hebben op de jonge spelers. Als andere spelers stoppen als voetballer, moet je afwachten of ze een goeie jeugdtrainer en een goeie opvoeder zijn. Anthony is daar al op getest. Het is geen toeval dat hij vorig jaar in de staf van Nicolas Frutos mee mocht naar de finaleronde van de Youth League in Zwitserland. Anthony kan jonge spelers als ex-voetballer niet alleen dingen bijbrengen in voetballend opzicht, hij kan ze ook precies vertellen wat ze niet moeten doen als ze een mooie carrière willen uitbouwen."