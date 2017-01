Anderlecht en Vanden Borre verbreken contract

Door: Rudy Nuyens en Niels Vleminckx

Anthony Vanden Borre en Anderlecht verbraken gisteren in onderling overleg hun contract. De 29-jarige rechtsback besliste vorige week om een punt te zetten achter zijn carrière. Vanden Borre werd dit seizoen verhuurd aan het Franse Montpellier, maar daar werd zijn overeenkomst sowieso stopgezet nadat hij tien dagen niet was opgedaagd.



Vanden Borre zat de voorbije dagen mentaal zeer diep, maar gisteren vond hij toch de moed om samen met Herman Van Holsbeeck de mogelijkheden te bekijken. Beide partijen geraakten het uiteindelijk eens over de verbreking van hun contract, dat nog liep tot in de zomer van 2018. Afgesproken werd om in de loop van de volgende dagen opnieuw samen te komen. Dan wordt bekeken wat Anthony Vanden Borre in de toekomst nog voor Anderlecht kan betekenen. Mogelijk wordt hij ingeschakeld bij de jeugd, maar zeker is dat nog lang niet.