Broers Deschacht riskeren elk boete van 100.000 euro

Als het van de Kansspelcommissie afhangt, krijgen Anderlechtspeler Olivier Deschacht en zijn broer Xavier een boete van elk 100.000 euro voor hun illegale gokgedrag. Dat is de hoogste boete ooit voor gokkende sporters, schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen vandaag.

Ook het parket van Oost-Vlaanderen had al aanwijzingen gevonden dat Olivier Deschacht wel degelijk gegokt heeft op wedstrijden van Anderlecht waarbij hijzelf op het veld stond. Het reglement van de voetbalbond verbiedt inzetten op eigen wedstrijden. De Anderlechtspeler heeft altijd volgehouden dat zijn broer Xavier zijn gokaccount gebruikte om te wedden.



Deschacht zelf wil niet reageren, maar in zijn entourage klinkt het dat de speler de boete zeker zal aanvechten "omdat ze lachwekkend hoog is". De broers kunnen zich volgende maand schriftelijk of mondeling verdedigen, al dan niet met ondersteuning van een advocaat. Pas daarna volgt de definitieve boete.



Nadien kunnen eventueel nog sportieve sancties opgelegd worden door de voetbalbond of voetbalclub Anderlecht zelf.