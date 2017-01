Anderlecht praat met Vanden Borre en plant tweede gesprek

Door: redactie

18/01/17

RSC Anderlecht heeft een onderhoud gehad met Anthony Vanden Borre, die een punt achter zijn voetbalcarrière wil zetten. Dat meldde de recordkampioen. "Er is afgesproken om in de komende dagen een tweede gesprek te voeren", liet Anderlecht via Twitter weten.