Het grote speelgoed op het Autsalon is voor de spelers, het kleine voor Weiler

Niels Vleminckx

18/01/17 - 07u37

© Photo News.

Audi Player Index

De Audi Player Index werd geïntroduceerd in 2015 om tijdens het internationale Audi Cup-toernooi de "Man of the Match" op een objectieve manier te analyseren. Begin 2016 werd de Audi Player Index ingevoerd in de Amerikaanse Major League Soccer als een statistiekensysteem, later dat jaar volgden FC Bayern München en AC Milan. Vanaf januari 2017 zal RSCA aan dit rijtje internationale topteams worden toegevoegd.



Naarmate het seizoen vordert, zullen Audi en RSCA de tool via verschillende kanalen beschikbaar maken, zoals social media, de website, de app en het Matchday clubmagazine. Als innovatieve vorm van ratingsysteem voor voetbalspelers, gebruikt de Audi Player Index een data-gebaseerd model om bijna alle relevante acties op het veld te inventariseren. Zo worden 86 verschillende categorieën en tot 2.000 geregistreerde en geëvalueerde spelersacties per wedstrijd live verzameld