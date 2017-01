Spelersbus Köln opgehouden na aanrijding met Anderlecht-speler

Door: redactie

15/01/17 - 12u18 Bron: Express

Der #effzeh Bus steht noch hier in Anderlecht. Ein gegnerischer Spieler ist ihm beim Ausparken reingefahren. Modeste nun Übersetzer. pic.twitter.com/BaYl0kNDCD

In een vriendschappelijke wedstrijd achter gesloten deuren speelde Anderlecht gisteren 1-1 gelijk tegen Bundesliga-club FC Köln. De Roemeense recordaankoop Nicolae Stanciu was de doelpuntenmaker voor de Brusselaars. Toen de spelersbus van Köln zich na afloop opmaakte om terug te vertrekken uit het paars-witte oefencentrum in Neerpede reed een speler van Anderlecht echter tegen het gevaarte. Zonder al te veel erg (enkel wat schrammetjes) en met de Franse spits Anthony Modeste als hulplijn om de zaak (met de politie) af te handelen. Uiteindelijk kon de bus met een uurtje vertraging afzakken naar Keulen.