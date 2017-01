Anderlecht en Keulen delen de punten in oefenwedstrijd achter gesloten deuren

Door: redactie

14/01/17 - 18u25 Bron: Belga

Anderlecht heeft in een vriendschappelijke wedstrijd achter gesloten deuren 1-1 gelijkgespeeld tegen Bundesliga-club FC Keulen. De Roemeense recordaankoop Nicolae Stanciu was de doelpuntenmaker voor de Brusselaars. De wedstrijd ging door in het paars-witte oefencentrum in Neerpede.