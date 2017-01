Drie opvallende momenten uit de knappe carrière van 'Mister Europe' Van der Elst

Door: redactie

11/01/17 - 10u38

Van der Elst in het shirt van West Ham United. © belga.

Met François 'Swat' Van der Elst (62) verliest het Belgische voetbal een icoon. 'Mister Europe' was een man van de grote momenten, die er stond wanneer het moest. Deze drie opvallende momenten typeren de loopbaan van 'Swat':

* Op grote momenten leek Van der Elst zichzelf te kunnen overtreffen. Dat zette hij nog eens in de verf in de Europese finale tegen West Ham in 1976. Met twee goals in die finale had hij toen een groot aandeel in de allereerste Europese trofee van paars-wit. Die glansrol hielp hem aan de bijnaam 'Mister Europe'.



* Ook voor de Rode Duivels was Van der Elst meermaals van goudwaarde. Dat was onder meer het geval in een interland tegen Schotland. Van der Elst scoorde toen twee cruciale goals, die de Duivels op het EK van 1980 in Italië brachten. De Belgen deden het daar uitstekend en bereikten de finale. In die eindstrijd lokte Van der Elst bij een 0-1-stand voor West-Duitsland een strafschop uit. Vandereycken zette die om, maar in minuut 88 bezorgde Hrubesch de Duitsers toch de zege.



* Nadat hij twaalf seizoenen in de hoofdmacht van Anderlecht gevoetbald had, trok Van der Elst naar het Amerikaanse New York Cosmos. Hij zou er uiteindelijk één jaar spelen, aan de zijde van uitbollende sterren als Franz Beckenbauer en Johan Neeskens. Van der Elst blikte in interviews op Amerika terug als een "fantastisch avontuur". Daarna speelde hij nog voor West Ham United en Lokeren, waar hij zijn loopbaan afsloot.