Swat Van der Elst overleden

Door: redactie

11/01/17 - 09u57 Bron: eigen berichtgeving

© belga.

In het OLV-ziekenhuis in Aalst is afgelopen nacht voormalig Rode Duivel François 'Swat' Van der Elst (62) overleden. Hij werd op nieuwjaarsdag getroffen door een hartaanval en verbleef sindsdien in een kunstmatige coma.