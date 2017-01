Voorzitter Montpellier: "Ben blij dat hij weg is"

Rudy Nuyens

11/01/17

© photo news.

De voorzitter van Montpellier HSC, Louis Nicollin, reageert op zijn eigengereide manier op het afscheid van Anthony Vanden Borre. "Ik ben blij dat hij weg is", aldus de 73-jarige clubvoorzitter. "Hij lag onder contract tot het einde van het seizoen, maar hij heeft beslist niet terug te keren na de winterstop. Zijn contract is sowieso verbroken omdat hij tien dagen niet opdaagde. Het maakt mij niet uit dat hij er niet meer is, we gaan dat niet betreuren. Met de mens had ik geen probleem, maar als speler had ik iets anders verwacht. Ik begrijp waarom de Belgische bondscoach hem niet meer opriep. Voor ons is het goed dat hij weg is, want zo besparen we op een speler die sowieso niet meer speelde."