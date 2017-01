Zo goed Vanden Borre kon voetballen, zo gek was hij ook

Het was een bevreemdend beeld: Vanden Borre die met witte muts kwaad van achter de dug-out toekeek tegen RC Genk © kos.

video

Hij stak zijn tong uit tijdens een persconferentie met Vincent Kompany, strikte zijn veters tijdens een herdenkingsminuut voor de overleden Gregory Mertens, dook als een bezetene op in de rug van Besnik Hasi, noemde zijn ploegmaats 'janetten', verscheen met een gouden tand op training en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar bovenal was 28-voudig Rode Duivel Anthony Vanden Borre (29) toch een begenadigd voetballer. Een speler die we ons ook zullen blijven herinneren als de man die op zijn zestiende debuteerde bij Anderlecht en de Rode Duivels, die zes keer kampioen werd in België, die met de Rode Duivels fantastisch speelde tegen Spanje, die in de Champions League op Arsenal twee keer scoorde en die zich vanuit het niets in de WK-selectie knokte in 2014. Hierbij een aantal opvallende beelden.