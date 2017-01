Anderlecht legt amateurspits vast en leent die meteen uit aan Roeselare

Door: redactie

9/01/17 - 18u47

Het nieuws hing al langer in de lucht maar is nu officieel: Anderlecht plukt Dylan Lambrecth weg bij RFC Luik, maar leent de 24-jarige spits meteen ook uit aan Roeselare. Daar moet hij dit seizoen mee de poort naar de Jupiler Pro League zien open te beuken. Het gaat eigenlijk om een nuloperatie voor paars-wit, want de speler zal waarschijnlijk nooit in het Astridpark aan het werk te zien zijn. De overgang gaat zal rond zijn op 22 januari, waardoor Lambrecth nog twee wedstrijden krijgt om afscheid te nemen van zijn huidige werkgever.