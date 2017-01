Boeckx: "Ik heb mijn glimlach teruggevonden"

Niels Vleminckx in Spanje

9/01/17 - 05u58

© photo news.

Het verhaal van Frank Boeckx (30) is het Disney-sprookje van het voetbalseizoen. Mentaal zat hij al met een trekzak in Zuid-Amerika, nu is hij eerste doelman van Anderlecht. Een monoloog met geluk als rode draad.

"Keepers zijn een apart ras. De collegialiteit tussen ons is groter dan bij veldspelers. Toen Davy Roef in een dipje zat, heb ik geprobeerd om hem te stimuleren, om hem een hoger niveau te doen halen. Ik heb ook in zijn situatie gezeten, ik weet wat hij moet doorstaan. Dus probeerde ik met hem te praten. Al is dat niet altijd makkelijker: Davy is niet de man van veel woorden. Helemaal anders dan Mile Svilar. Die moet ik geregeld intomen, zeggen dat zijn carrière geen sprint is, wel een marathon. Dat de ideale keeper een mix tussen Davy en Mile is? Wel ja: ik dus. (lacht) Grapje."



"Stel dat Davy nu terug in doel komt, of Mile, of keeper X: dan zal ik de ploeg op een andere manier helpen. Als één van de anciens van de kleedkamer - gelukkig kan ik nog 'pépé' zeggen tegen Oli Deschacht. Elke vestiaire is hetzelfde. Of je nu bij FC De Kampioenen speelt of bij Anderlecht. Je kan er zijn wie je bent. Ik probeer voor een goede ambiance te zorgen. Dat was ook één van de redenen waarom ik anderhalf seizoen geleden een contract heb gekregen van Anderlecht. Als gids voor de jongeren, iemand die een groep bij elkaar kan houden. Neem nu Diego Capel, die amper Engels spreekt. Hij is heel dankbaar als ik een babbel met hem doe in het Spaans. Voor zo'n gast is het anders moeilijk om goed in de groep te liggen. Teodorczyk? Die spreekt redelijk goed Engels. Hij doet zich dommer voor dan hij is. Een beetje zoals ik, misschien." (grijnst)



Lees in onze pluszone hoe Frank 'The Tank' zijn carrière gezien had, mocht Anderlecht hem niet weggepikt hebben bij Antwerp. Lees het in onze Pluszone. Exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 2 euro.