Teodorczyk nog steeds ziek, Appiah is weer klaar

Niels Vleminckx in Spanje

7/01/17 - 13u33

© belga.

Anderlecht werkt zijn tweede trainingsdag af in Anderlecht. Paars-wit doet dat nog steeds zonder de zieke Lukasz Teodorczyk. Rechtsachter Dennis Apiah is dan weer helemaal terug na zijn scheenblessure.



Voorts weinig nieuws onder de Spaanse zon. Idrissa Doumbia herviel in een oude blessure en werkte een sessie in de zaal af, samen met het hoofd van de medische staf. De fitte spelers kregen een pittige training voorgeschoteld, met op het einde een wedstrijdvorm waar de nadruk lag op eentijdsvoetbal en voorzetten vanop de flank.



Verder opvallend: Dennis Appiah doet alle oefenvormen mee. De Frans-Ghanese rechtsachter lijkt zo weer helemaal fit te zijn na zijn maandenlange afwezigheid. Coach René Weiler heeft op die manier de optie om Andy Najar op het middenveld te posteren.