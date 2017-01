Start in mineur voor Anderlecht: vliegtuig blijft aan de grond met technische problemen

© photo news.

De stage van Anderlecht is in mineur gestart. De Brusselaars zouden normaal gezien vandaag naar het Spaanse La Manga reizen, maar hun vliegtuig kon niet vertrekken wegens technische problemen.



Volgens La Dernière Heure hebben de spelers een half uur in het vliegtuig gezeten, tot de kapitein uiteindelijk besliste om niet te vertrekken. De selectie is daarop teruggekeerd naar het oefencomplex in Neerpede, waar ze nu enkele uren moeten wachten op een nieuwe vlucht.