'Frank The Tank' over zijn figuur: "Ik verdik al wanneer ik mijn ploegmaats zie eten"

5/01/17

Één van de (her)ontdekkingen in de Jupiler Pro League tot nog toe is misschien wel Frank Boeckx. De intussen 30-jarige doelman van Anderlecht duwde eind november Davy Roef naar de bank en heeft zijn plaats niet meer afgestaan. Met enkele sterke optredens lijkt Frank The Tank helemaal terug. "Het niveau in tweede klasse kon ik aan zonder te trainen", zegt hij in een interview met Sport/Voetbalmagazine.

© belga. Boeckx startte zijn profcarrière bij STVV en versierde in 2008 een transfer naar AA Gent. Bij de Buffalo's kon hij zich zelden tot de nummer één opwerken en in 2013 werd hij aan de kant geschoven na conflicten met Mboyo en het Gent-bestuur. "Mircea Rednic degradeerde mij in een week van titularis tot vierde doelman. In januari mocht ik niet mee op stage en ik werd naar de B-kern verwezen. Ik moest maar mijn plan trekken. Ze zetten mij voor het blok: de club verlaten en drie maanden uitbetaald krijgen of tot het einde meetrainen met gastjes van zestien. Hun voorstel ging in tegen alle logica en ik heb gewoon mijn contract uitgedaan. Maar is dat de manier waarop je een speler behandelt die vijf jaar alles voor de club heeft gedaan? Dat komt ervan als je één persoon te veel macht geeft. Ik stel me vragen over het fatsoen van bepaalde beleidsbepalers."



Namen wil Boeckx niet noemen. "Zijn naam is niet belangrijk... Ik weet alleen dat het goed voorbereid was. Ik moest negatief in de pers komen en de publieke opinie moest zich ook tegen mij keren. Waarom moest Gunther Schepens, die voor dezelfde club werkt als ik, mij zo nodig publiekelijk afkraken in een talkshow? De verklaring is simpel: Pelé Mboyo en Sergio Padt moesten de club geld opleveren. Twee keer was ik daar de dupe van. Van de technische staf kreeg ik ook geen steun: Bob Peeters en de hulptrainer keken gewoon de andere kant op." Een brok frustratie en agressie was het gevolg. "Het was niet altijd gemakkelijk om kalm te blijven. Ik heb mijn voet zelfs lelijk verwond toen ik uit frustratie een vuilnisbak omver heb gestampt." Lees ook Frank 'De Tank' Boeckx keept topmatch tegen ex-club: "Dat andere mensen niet in mij geloofden, is hun probleem"



