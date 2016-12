Anderlecht ziet Kara Mbodj naar Africa Cup vertrekken

Door: redactie

De Senegalese bondscoach Aliou Cissé heeft zijn lijst van 23 spelers bekendgemaakt voor de Afrika Cup (14 januari-5 februari 2017) in Gabon.

Verdediger Kara Mbodj is opgenomen in de selectie, waardoor vicekampioen Anderlecht het de komende maand zonder zijn sterkhouder achterin zal moeten stellen. Met verdediger Kalidou Koulibaly (Napoli, ex-Genk) en Cheikhou Kouyaté (West Ham, ex-Anderlecht) zitten er nog twee oude bekenden in de selectie. Charleroi-middenvelder Amara Baby zit niet bij de geselecteerden. Senegal is op de Africa Cup ingedeeld in groep B samen met het Algerije van bondscoach Georges Leekens, Tunesië en Zimbabwe.



Ook AA Gent ziet met Kalifa Coulibaly hoogstwaarschijnlijk een speler naar de Africa Cup vertrekken. De Gentse spits maakt immers deel uit van de 26-koppige voorselectie van de Malinese bondscoach Alain Giresse, die ook Antwerp-verdediger Mamoutou N'Diaye opriep. Na de voorbereidende stage in Marokko beslist Giresse welke drie spelers er nog afvallen, alvorens de definitieve selectie op 4 januari aan de Afrikaanse Voetbalconfederatie (CAF) over te maken. Op de Africa Cup speelt Mali in groep D tegen Ghana, Egypte en Oeganda.