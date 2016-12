Weiler: "Nooit conflict met Deschacht gehad"

Bart Fieremans

Opvallend: René Weiler gunde Olivier Deschacht gisteren nog eens een plek op de bank. De 35-jarige recordspeler van Anderlecht kwam laatst in actie op 6 november, thuis tegen Oostende, maar liep daarin een hamstringblessure op die hem enkele weken aan de kant hield. Sinds begin december is Deschacht weer fit, maar in de daaropvolgende duels stond hij niet op het wedstrijdblad. Weiler liet uitschijnen dat Deschacht ook om extrasportieve redenen geweerd was. De coach was het beu dat er informatie uit de kleedkamer naar de media lekte en liet tussen de lijnen verstaan dat Deschacht een van de verdachten was. Dergelijk gedrag past niet in de groepseenheid die de coach predikt. Gisteren wou Weiler er evenwel niet veel woorden aan vuilmaken: "Ik heb Deschacht op de bank gezet voor zijn ervaring. Ik heb nooit een conflict met hem gehad."