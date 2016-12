Niels Vleminckx

26/12/16 - 09u59

© PN.

Weet u nog hoe slecht Anderlecht er uitzag in die bewuste topper tegen Zulte Waregem? Een crashdieet van 36 dagen later lijkt paars-wit een stuk gezonder.

1. Solidariteit

"Soms doet een nederlaag deugd." Vreemde uitspraak voor een speler van Anderlecht. Sofiane Hanni lachte verontschuldigend: "Het is raar om te zeggen, ik weet het. Maar de wedstrijd tegen Zulte Waregem was misschien wel wat we nodig hadden om vooruit te gaan." Aan de Gaverbeek speelde paars-wit alsof er elf vreemden voor het eerst samen op een voetbalveld stonden. Ieder voor zich. "We hebben veel gediscussieerd na die nederlaag. Ook binnen de groep. Ik denk dat dan de déclic is gekomen. De coach heeft gezegd dat we wel eens een wedstrijd mochten verliezen, maar dat we op z'n minst iets moesten laten zien. Sindsdien spelen we beter. We zijn solidair. Onze mentaliteit is beter. Dat kan het verschil maken voor deze ploeg."



