Zweedse spits Ishak concrete piste voor Anderlecht

Door: Niels Vleminckx, redactie

24/12/16 - 10u15

De interesse van Anderlecht in de Zweedse spits Mikael Ishak is concreet. De 23-jarige aanvaller van Randers scoorde dit seizoen al acht keer en is binnen zes maanden einde contract. Paars-wit heeft al een bod uitgebracht om de spits al in januari aan te trekken. Er is ook interesse uit Griekenland voor de Zweed.



Ishak is 1m85 groot. Hij verzamelde al vier interlands voor Zweden waarin hij één keer scoorde. Als jeugdinternational won Ishak vorig jaar nog het EK-21 met Zweden door in de finale Portugal te verslaan na strafschoppen. Voor hij naar zijn vaderland terugkeerde bij Randers speelde hij onder meer voor FC Keulen, Sankt-Gallen, Parma en Crotone.