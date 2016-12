Slecht nieuws voor Anderlecht: Leekens selecteert Hanni dan toch voor Africa Cup

Door: redactie

23/12/16 - 18u20 Bron: Belga

video Anderlecht moet zijn aanvoerder Sofiane Hanni dan toch missen tijdens de Africa Cup, die van 14 januari tot 5 februari in Gabon plaatsvindt. De 25-jarige Algerijnse middenvelder is door bondscoach Georges Leekens alsnog opgenomen in een voorselectie van 32 spelers.