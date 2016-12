Zulte Waregem informeert naar Olivier Deschacht

Door: redactie

23/12/16 - 10u06

© photo news.

Zulte Waregem is op zoek naar een ervaren linksvoetige verdediger en één van de vele opties voor die vacature is Olivier Deschacht. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. De 35-jarige verdediger is bij Anderlecht op een zijspoor geraakt en daar zou Essevee nu dus willen van profiteren. Contact tussen de beide clubs is er nog niet geweest, maar de fusieploeg heeft via een tussenpersoon wel al geïnformeerd bij paars-wit. Of de Brusselaars hun gewezen aanvoerder naar een concurrent willen laten vertrekken, is dan weer een andere zaak.