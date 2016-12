Volgens Degryse moet Gent zich geen zorgen maken: "Ze waren heer en meester. Anderlecht werd overlopen"

Door: Marc Degryse

Onze huiscommentator Marc Degryse zag een goede topper tussen AA Gent en Anderlecht. De autoritaire Buffalo's leden desondanks hun uitstekende spel een nieuwe nederlaag en vallen voorlopig als zevende uit play-off I. Toch is er geen reden tot paniek, vindt Degryse.

"Ik kan me niet inbeelden dat dít AA Gent play-offs 1 niet zou halen. Los van dat rood was het spel van Gent gewoon goed. Ze waren heer en meester, zeker op het middenveld werd Anderlecht overlopen. Hun positiespel was beter, de balcirculatie was beter, ze wonnen de duels - eigenlijk waren ze met die 1-0 karig bediend. Toen ze dan met een mannetje minder vielen en Teodorczyk slecht uitverdedigen van Nielsen afstrafte, voelde je wel dat het moeilijk zou worden."



"AA Gent kreeg de afgelopen weken toch héél weinig loon naar werken voor hun voetbalfilosofie en hun aanpak. Twee op twaalf, dat is eigenlijk een grote onrechtvaardigheid. De beslissing van de scheidsrechter gisteren was zéker discutabel, maar de andere clubs krijgen soms ook rode kaarten die onterecht zijn. En je kan ook niet alles op de ref steken - Lambrechts is niet verantwoordelijk voor de verdedigende fouten. Nielsen laat zich tot tweemaal toe veel te makkelijk aftroeven door Teodorczyk."



"Hein Vanhaezebrouck weet dat er daar nog werk aan de winkel is, maar er is geen enkele reden om in paniek te slaan. Ze zitten gewoon in zo'n periode dat alles tegenzit: de wet van Murphy, een bal op de lat of op de paal, een scheidsrechterlijke dwaling, een defensieve fout die wordt afgestraft en tegelijk zelf niet profiteren van een foutje bij de tegenstander, zoals bij die uitglijder van Boeckx. Maar die pech en dat onrecht blijft niet duren, ik zou me daar geen zorgen over maken." (...)



Degryse constateerde ook dat het vertrouwen bij Anderlecht groeit. "Als Anderlecht één zaak kan, en dat blijkt uit zijn palmares, dan is het hoe het moet winnen."