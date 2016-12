Chipciu klaar voor Gent, Deschacht niet in de kern

Door: Niels Vleminckx

22/12/16 - 09u20

Anderlecht zal vanavond weer een beroep kunnen doen op Alexandru Chipciu. De Roemeense middenvelder traint weer mee en is in principe fit. Acheampong is nog een vraagteken, maar mogelijk haalt hij ook de achttien. Dat geldt niet voor Olivier Deschacht. De verdediger trainde gisteren in de zaal met Hamdi Harbaoui en de andere spelers die geen aanspraak kunnen maken op een plek bij de achttien. Spajic keert terug na zijn schorsing.