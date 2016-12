Paars-wit hechter door... WhatsAppgroep

Door: Niels Vleminckx

Het is u vast ook opgevallen: Anderlecht oogt de voorbije wedstrijden als een hecht team. "We hadden tijd nodig", zegt Leander Dendoncker. Al heeft die WhatsAppgroep ook geholpen.

WhatsApp is een toepassing op een smartphone waarmee je groepsgesprekken kan houden. In het kampioenenjaar van AA Gent gebruikten de spelers van de Buffalo's die applicatie al om de teamsfeer te bevorderen. Nu heeft paars-wit er ook eentje. "Daarin posten we dan grapjes. Nu en dan zet iemand een video in de groep, die iedereen kan bekijken."



De technologie helpt om een groepsgeest te smeden. "Maar de trainer ook", aldus Dendoncker. "Die legt de nadruk op de groep, een boodschap die we steeds beter oppikken. Bovendien hebben we dit seizoen een jongere groep dan vorig jaar. Dat helpt ook. Iedereen kan het goed met elkaar vinden, waardoor we ook op het veld voor elkaar vechten."



Ook Dendoncker zelf haalt een hoog niveau. Afgelopen zondag, bijvoorbeeld, scoorde hij twee keer. En dat in zijn 100ste wedstrijd voor Anderlecht. "Die twee goals deden deugd. Wat het plezantst was? Dat ik mijn ouders in de tribune zag opveren, nog hoger dan alle andere fans. Zij hebben me meer gesteund dan eender wie. Daarom heb ik ook na mijn twee goals gezwaaid naar hen. Ze hebben zoveel voor mij gedaan: dat verdienden ze."



Niet alleen zijn ouders waren onder de indruk van de goals. Ook de scouts in de tribunes onderstreepten nog maar eens de naam van de verdedigende middenvelder in hun notitieboekje. "Maar aan een vertrek in de winter denk ik niet", besluit Dendoncker. "Ik ben enkel bezig met Anderlecht. En met de titel."