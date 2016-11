Toch ook goed nieuws voor Anderlecht: terwijl het achter Colombiaanse spits zit, komt het dichter tot transfer Teo

Door: Niels Vleminckx

26/11/16 - 11u42

© rv.

Na zijn goal in Azerbeidzjan zit Lukasz Teodorczyk aan 18 goals in 22 matchen. Een waanzinnige reeks. Paars-wit wil maar wat graag de aankoopoptie (zo'n 4,5 miljoen euro) in het contract van de Poolse spits lichten. "Daar zullen we in januari over spreken", bevestigt ook zijn makelaar Marcin Kubacki in Polen. "Ik denk niet dat Anderlecht zo'n unieke kans wil laten liggen. Er lopen in Europa niet veel spitsen rond met zulke statistieken. En al zeker niet aan die kostprijs."



De aankoopoptie lichten op zich is evenwel niet voldoende: er moet ook een akkoord zijn met de speler. Verschillende clubs uit de Bundesliga en de Premier League, waaronder Stoke City en Leverkusen, liggen dan ook op de loer. Het goede nieuws voor Anderlecht is dat de aanvaller dankbaar is voor de kans die hij gekregen heeft bij Anderlecht en daarom zeker open staat voor een verlengd verblijf in Brussel. Kubacki: "We wensen Dinamo Kiev (de club waarvan Anderlecht Teo leent, red.) veel succes, maar het is onmogelijk dat hij terugkeert. Geen enkele trainer heeft hem daar ooit de kans gegeven. Onze prioriteit ligt bij een definitieve overgang naar Anderlecht."