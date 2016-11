Strafste Europese campagne in 24 jaar van Belgische clubs

TT/KDH

26/11/16 - 11u13

© belga.

De Belgische clubs zijn aan hun strafste Europese campagne in 24 jaar bezig. Ondanks het tegenvallende parcours van Club Brugge in de Champions League, vergaarde ons land al 7.500 punten op de UEFA-coëfficiëntenranking voor dit seizoen. Met dank aan de prestaties van Anderlecht, RC Genk, AA Gent en Standard in de Europa League. Alleen Spanje, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Italië pakten al meer punten. In de geschiedenis van het Europese bekervoetbal gebeurde het slechts twaalf keer dat België aan het eind van het seizoen beter deed. De laatste maal was in 1992-1993 met een vierde plaats. In de vijfjaarsranking, die de startbewijzen voor de Europese bekercompetities bepaalt, blijft België negende. Als het die plaats vasthoudt tot eind dit seizoen, zal de nummer 4 van de competitie in het seizoen 2018-2019 pas in de 3de voorronde (in plaats van de 2de) van de Europa League een eerste keer in actie komen.