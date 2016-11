Vrijgelaten Qabala-kapitein die moord bestelde, mag vanavond niet spelen tegen Anderlecht

Door:

Anderlecht moet vanavond alvast niet vrezen voor Javid Huseynov (28). De kapitein van Qabala werd vorig jaar voor vier jaar achter de tralies gedraaid nadat hij de moord op een te kritische journalist had besteld. Sinds vorige maand is Huseynov echter vrijgelaten en maakt hij weer deel uit van de kern van de Azerische topclub. Alleen: in de Europa League mag hij nog niet spelen omdat hij niet op de 23-koppige spelerslijst voor de groepsfase staat.

Om deze onverkwikkelijke zaak te schetsen, moeten we terug naar donderdag 6 augustus 2015. FK Qabala neemt het in terugwedstrijd van de derde voorronde van de Europa League thuis op tegen Apollon Limassol, een Cypriotische subtopper. De heenmatch was op 1-1 geëindigd waardoor Qabala in polepositie lag voor de volgende kwalificatieronde. De Azeri's trokken de kwalificatie definitief over de streep in de 80e minuut: Huseynov besliste de wedstrijd. 1-0 winst en daags nadien in de trommel voor de volgende ronde. © photo news.

Turkse vlag

De kwalificatie was sportief een hoogtepunt, maar werd menselijk gezien een dieptepunt. De meervoudige international vierde de plaatsing immers door triomfantelijk met een Turkse vlag over het veld te rennen en de Cyprioten van Limassol te schofferen. Cyprus is sinds 1974 opgesplitst in een Grieks en een Turks deel na een Griekse staatsgreep en een Turkse militaire interventie. TERRIBLE CASO. Javid Huseynov, el capitán ¿cómplice de homicidio?

https://t.co/uWIHg5Y34n pic.twitter.com/3ZK5fcZDqC — Pasión Fútbol (@PasionFutbolFC) Thu Oct 22 00:00:00 MEST 2015

Felle kritiek

Voor 30-jarige journalist Rasim Aliyev was de maat vol. "Hij kan zich niet gedragen", klonk het onder meer in een Facebookpost. Woorden die hem niet in dank werden afgenomen. Na een telefonische scheldpartij met (naar verluidt) de neef van Huseynov liep het mis. Aliyev werd tijdens een verzoeningspoging buitenshuis opgewacht door een vijftal onbekenden en zonder pardon in elkaar geslagen. De journalist liep daarbij zware verwondingen op en overleed in het ziekenhuis. #Azerbaijan Former @IRFS_Azerbaijan reporter Rasim Aliyev died in hospital today, after being severely beaten. pic.twitter.com/QOt4MigXbY — Necmin Kamil (@necminkamil) August 9, 2015 Azerbeidzjaans international Javid Huseynov (28) is veroordeeld tot 4 jaar cel, medeplichtig aan moord op journalist pic.twitter.com/Zc9bXY8Yf8 — Arthur Huizinga (@ArthurHuizinga) Fri Jun 03 00:00:00 MEST 2016