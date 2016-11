Weiler: "Ja, ik heb fouten gemaakt. Maar de kritiek wordt te persoonlijk gespeeld"

Niels Vleminckx

24/11/16 - 06u00

De bakken kritiek op zijn persoon hebben René Weiler geraakt. "Het wordt te persoonlijk gespeeld", zuchtte de Anderlechtcoach, die de komende weken voor zijn job vecht. Op de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel tegen Qabala was de spanning aanvankelijk te snijden.

Weiler heeft de afgelopen week véél over zich heen gekregen. Logisch ook dat de traditionele persconferentie voor de wedstrijd redelijk gespannen van start ging. Wat hij van de kritiek vond? "Ik ben verrast door de grote lijnen van de kritiek. Of die objectief is, of juist is? Het is aan jullie om daarover te oordelen. Het wordt te persoonlijk gespeeld, vind ik. Ja, we hebben fouten gemaakt, ik heb fouten gemaakt. Maar de grote lijnen van de kritiek vind ik onterecht."



"Ik denk niet dat er een kloof is tussen de spelers en mij. Maar ik vind wél dat jullie (de pers, nvdr.) te veel weten. Jullie weten alles wat er gebeurt in de kleedkamer. Ik lees dingen in de kranten waarvan ik niet snap hoe ze buiten zijn gekomen. Zulke zaken moeten intern blijven, maar zo werkt het hier blijkbaar niet. En dat bevalt me helemaal niet."



