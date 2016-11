Woordvoerder Anderlecht: "We hebben op sportief vlak niets te zoeken in de Champions League"

Door: redactie

Anderlecht kan zich morgen op het veld van het Azerbeidzjaanse Qabala verzekeren van overwintering in de Europa League. Een enorme opsteker zou dat zijn voor het moeilijke seizoen dat paars-wit doormaakt. In een interview met Sport/Voetbalmagazine beseft perswoordvoerder David Steegen dat de Champions League dezer dagen te hoog gegrepen is: "We hebben op sportief vlak niets te zoeken in de CL."

Anderlecht en Europa, het is een ketting die niet te breken valt. Paars-wit wist zich afgelopen seizoen voor de 54e opeenvelde keer te kwalificeren voor een Europees toernooi. Enkel grootmacht Barcelona doet beter. "Europa zit in ons DNA, het stroomt door ons bloed. Dat komt door de geschiedenis van deze club. Voor ons zijn Europese wedstrijden de hoogtepunten van het seizoen. Doen we het niet goed in Europa, dan is ons seizoen maar half geslaagd. Bij elke crisis in de Belgische competitie denken we terug aan de periode toen Robbie Rensenbrink hier voetbalde. In negen jaar heeft Rensenbrink welgeteld twee landstitels gewonnen, maar hij speelde wel drie Europese finales... Om maar te zeggen hoeveel wij van Europa houden", steekt David Steegen van wal.



"Onze plaats is de Europa League"

Al is de perswoordvoerder van Anderlecht duidelijk: paars-wit hoort thuis in de Europa League. "Ons verstand zegt: we hebben op sportief vlak niets te zoeken in de Champions League. Het is enkel goed om ons prestige op te trekken. Sommige Europese topclubs ervaren het als een verplicht nummertje om tegen kleintjes als wij te voetballen. Dat voel je gewoon en daarom zijn er dus hervormingen op til. Ik kan die logica volgen: voor ons is het ook minder prettig om tegen Qabala te spelen dan tegen Chelsea. Je moet durven concluderen dat we meer op onze plaats zijn in de Europa League. Die beker is uiteindelijk interessanter voor de coëfficiënt."