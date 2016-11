Vanden Stock roept op tot eenheid: "Iedereen zal verantwoordelijkheid nemen"

Een blazende Roger Vanden Stock, hier op training vorige week © photo news.

Anderlechtvoorzitter Roger Vanden Stock wil de rangen sluiten. De preses van de felgeplaagde Brusselaars roept in een open brief op tot eenheid. "Iedereen zal zijn verantwoordelijkheid nemen, de spelers, de trainer en de staf, de directie, de fans en alle medewerkers van RSC Anderlecht", luidt het.

Na de 3-2 nederlaag van Anderlecht afgelopen zondag tegen leider Zulte Waregem kwam de positie van coach René Weiler onder vuur te liggen."Beste supporters, we winden er geen doekjes om, veel zaken moeten en kunnen beter", opende Vanden Stock. "Sinds drie maanden bouwen we samen een nieuwe ploeg. We zijn een hechte familie en laten ons niet onder druk zetten door externen. Iedereen (spelers, trainer, staf, directie en fans) zal zijn verantwoordelijkheid nemen. We zullen hard blijven werken om goede prestaties neer te zetten en resultaten te behalen."



"Deze groep heeft veel talent", ging Vanden Stock verder. "Dat hebben we al meerdere keren bewezen dit seizoen. Ook Europees. De kwaliteit is er. Twee van onze spelers (Tielemans en Dendoncker) zijn net Rode Duivel geworden, terwijl bijna alle andere spelers ook international zijn in hun land." Vanden Stock sloot zijn brief af met een dankwoord en de hoop dat alle supporters de ploeg blijven steunen.



Anderlecht staat in de Jupiler Pro League momenteel op een teleurstellende zesde plaats. Het telt acht punten minder dan leider Zulte Waregem. In de Europa League loopt het beter. Bij een zege donderdag bij het nog puntenloze Qabala kan paars-wit zich één speeldag voor het einde van de groepsfase al verzekeren van kwalificatie voor de volgende ronde.