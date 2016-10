Leander Dendoncker verlengt contract tot 2021

Door: redactie

Leander Dendoncker heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract dat hem tot 2021 aan Anderlecht verbindt. De huidige verbintenis van de 21-jarige middenvelder liep nog tot 2020. Als 14-jarige ruilde Dendoncker Roeselare voor Anderlecht. Zijn debuut in het A-elftal van paars-wit maakte hij op 21 juli 2013 tijdens de Supercup tegen RC Genk. Pas een jaar later, op 1 augustus 2014, kwam Dendocker voor het eerst in actie in een competitiewedstrijd, waarna hij zich geleidelijk opwerkte tot een onmisbare pion op het middenveld van Anderlecht. Na het seizoen 2014-2015 werd Dendoncker voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels. In de oefeninterland tegen Frankrijk mocht hij kort invallen.