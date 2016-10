Mathieu Goedefroy

14/10/16 - 15u37

video

Voor Anderlechtspeler Frankie Acheampong is zondag een belangrijke dag. Niet alleen speelt hij met paars-wit een belangrijke thuismatch tegen Lokeren, de Ghanees is ook jarig. Toch was dat vanmiddag nog niet doorgedrongen, tot onze videoman hem een welgemikte vraag over zijn verjaardag stelde. "Oh? Verjaar ik zondag? Meen je dat nu?", aldus de sympathieke Ghanees, met algemene hilariteit in de perszaal tot gevolg.