Mathieu Goedefroy

13/10/16 - 15u38

video

Anderlechtspeler Leander Dendoncker leek vanmiddag in het kunstencentrum Bozar in Brussel héél even zelf onderdeel te zijn van een kunstwerk. In een tentoonstellingsruimte speelde de middenvelder pannavoetbal ter promotie van het Belgian Panna Championship. Onze videoman was er bij en sprak met hem.