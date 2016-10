Niels Vleminckx

8/10/16 - 12u04

video

Anderlecht haalt het Afrikaanse toptalent Mohammed Dauda (18) van het Ghanese Tokoto. Er werd langs alle kanten getrokken aan de Ghanese aanvaller, die gezien wordt als één van de grootste beloften van het continent. Anderlecht betaalt 250.000 euro plus bonussen, mits hij slaagt voor zijn medische tests. In januari strijkt hij normaal neer in Neerpede.