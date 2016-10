Stanciu gaat Neymar en Messi achterna

Door: redactie

5/10/16 - 12u52

© Instagram.

Nicolae Stanciu heeft de hoge verwachtingen nog niet kunnen waarmaken. De Roemeense sterspeler, met 7,5 miljoen euro de duurste transfer van Anderlecht, was vaak ongelukkig in zijn acties en vond nog geen enkele keer de weg naar doel. Misschien lukt het met een nieuw kapsel wel, moet Stanciu gedacht hebben . Gisteren bracht hij een bezoek aan de kapper en ging hij voor een geblondeerde coupe á la Barcelona-vedetten Neymar en Messi. Samen met zijn vriendin Andreea Beldean poseerde hij op Instagram.



Geduld

Anderlechtvoorzitter Vanden Stock lijkt zich géén zorgen te maken over het vormdipje van Stanciu. Hij predikt geduld: "Ik weet nog dat Rensenbrink en Haan op Anderlecht enkele weken na hun komst door de pers afgemaakt zijn dat ze het niet konden, zodat die spelers zelfs naar mijn vader gingen en zegden: 'Als ze blijven fluiten, wil ik hier weg.' En dat zijn toch echte toppers. Dat het bij Stanciu niet zou lukken zoals iedereen verwacht... bon - dat kan, maar de kwaliteit is er zeker. Ik heb zeer goede hoop dat het zal lukken. De kritiek zijn we gewoon op Anderlecht. Dat is niet erg, dat houdt ons wakker."