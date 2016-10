"Er moet gegokt zijn puur voor de kick. Vader Deschacht heeft een vermogen van 14 miljoen euro"

Door: redactie

5/10/16 - 09u44 Bron: TV Familie

© belga.

Vorige week raakte bekend dat Anderlecht-icoon Olivier Deschacht mogelijk betrokken is bij een nieuw gokschandaal. De 35-jarige verdediger zou ingezet hebben op (verlies)partijen van zijn eigen ploeg en zo een buit van om en bij de 20.000 euro hebben gemaakt. Deschacht ontkende de affaire: "Het gokaccount staat op mijn naam, maar mijn broer Xavier (31) gebruikte het", maar riskeert wel een celstraf en een geldboete.



In een gesprek met weekblad TV Familie gaf financieel expert Thierry Debels meer tekst en uitleg. "Olivier heeft dat geld niet nodig. Hij verdient niet alleen goed z'n brood als kapitein bij Anderlecht, hij komt ook uit een zeer rijke familie. Zijn vader Ronny is een succesvolle zakenman die z'n zaakjes goed op orde heeft. Hij heeft heel wat ondernemingen, die hem een vermogen van minstens 14 miljoen euro opleverden. Dat zit in een holding, waar ook Xavier en Olivier deel van uitmaken. Dat vermogen is dus ook voor hen beschikbaar. Zeggen dat er gegokt werd omwille van geldproblemen, klopt dus niet."



"Trouwens, 20.000 euro is toch peanuts in verhouding tot 14 miljoen euro? Bovendien is zijn vriendin Annelien Coorevits evenmin onvermogend. De ex-miss België heeft een eigen vennootschap die meer dan 120.000 euro waard is. Er werd dus puur voor de kick gegokt. Wat er ook van is: dit was een domme zet. Wie er ook gegokt heeft, Olivier of zijn broer, je wéét dat zoiets vroeg of laat uitkomt. Zeker als je, in het geval van Xavier, Olivier en Annelien, bekend bent. De gokker heeft niet nagedacht over de gevolgen..."