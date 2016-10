"Als journalisten en analisten vinden dat ik slecht was, wie ben ik om hen tegen te spreken?"

Door: redactie

Hij kreeg de voorbije weken bakken kritiek over zich heen, maar Bram Nuytinck reageerde gisteren op het veld. De verdediger van Anderlecht speelde een solide wedstrijd en zorgde er meer voor dat de bezoekers de nul hielden. In een interview met La Dernière Heure reageert de 26-jarige Nederlander vandaag op de commotie.

"Ik lees nochtans geen kranten en kijk ook niet naar voetbalprogramma's op de televisie. Maar ze vertellen me wel alles. Als journalisten en analisten vinden dat ik slecht was, wie ben ik dan om hen tegen te spreken? Ze doen toch wat ze willen. Bij Anderlecht weet je dat je snel kritiek krijgt, maar het was zwaar, dat moet ik toegeven. Ik hoop dat de mensen weten dat ik alles zal doen voor paars-wit. Ik geef me altijd voor de volle 100%. Het is ondertussen al mijn vijfde seizoen hier. Ik heb verschillende titels meegemaakt, maar ook moeilijke momenten gekend."



Fase die de bom deed ontploffen was het knullige tegendoelpunt in Saint-Etienne. Na miscommunicatie tussen Nuytinck en doelman Roef zag Anderlecht twee belangrijke punten in minuut 94 door de neus geboord. "Ik vraag me nog altijd af wat ik daar verkeerd heb gedaan? Ik heb de beelden zeker twintig keer herbekeken. Roef zat in mijn rug en ik heb hem niet horen roepen. Ik wilde de bal wegkoppen toen Roef op hetzelfde naar de bal sprong. Het is achteraf uiteraard gemakkelijk op mij te viseren bij dat doelpunt, maar goed. De coach was tevreden met mijn match en dat is wat telt."