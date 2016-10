Vanden Borre blikt terug op beginperiode bij Anderlecht: "Ik was breekbaar en werd niet goed omkaderd"

Anthony Vanden Borre. © photo news.

Anthony Vanden Borre heeft het voetbalgeluk opnieuw gevonden bij Montpellier. In een interview met het Franse L'Equipe heeft de huurling van Anderlecht het over zijn beginperiode bij paars-wit. "Anderlecht was gewoon niet klaar om beloftevolle jongeren te lanceren."

Vanden Borre maakte in 2004, enkele maanden na Vincent Kompany, op 16-jarige leeftijd zijn debuut voor Anderlecht. "Bij paars-wit waren Kompany en ik de enigen die een bijzonder hoog niveau haalden, maar we werden niet zo goed omkaderd zoals de jongeren vandaag. Als je zoals Kompany volwassen bent, is dat geen probleem. Maar ik was breekbaar... Anderlecht was misschien niet klaar om twee beloftevolle jongeren zo snel te lanceren. Ik was amper zestien, zeventien jaar en iedereen keek naar mij. Op, maar ook naast het veld. De druk was enorm en er was geen omkadering. Ik had nood aan mensen die het voetbalmilieu kenden en die waren er gewoon niet", aldus Vanden Borre.



"Op zo'n jonge leeftijd wil je alles snel doen en alles snel bereiken. Ik had iemand nodig die me kalmeerde, die me vertelde dat ik niet impulsief mocht zijn. Maar ik had allemaal makelaars rond me die erg veel praatjes verkochten. Ik kende het voetbal, maar niet hoe het wereldje werkte. Je hebt een groot schild nodig om je te beschermen en dat had ik niet. Ik kreeg bijvoorbeeld niet eens mediatraining. Na mijn eerste match moest ik plots een interview geven voor tv. Dat was een catastrofe. Het zijn misschien kleine details, maar ze vormen wel het beeld dat de mensen van een speler hebben."