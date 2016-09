Blunder Roef wist goedkope penalty Tielemans in slotseconden uit (1-1)

Door: Steven Gijbels

29/09/16 - 22u57

© belga.

94 minuten lang leek Anderlecht op weg naar een perfect rapport in Europa, tot miscommunicatie in de verdediging voor een verhoopte gelijkmaker zorgde en de erg lichte strafschop - omgezet door Tielemans - teniet deed. Roef kwam veel te ver uit zijn kooi, liet het leer los en Roux bedankte, 1-1. In de andere wedstrijd ging Mainz met 2-3 winnen in Qabala. Daardoor gaan Anderlecht en Mainz samen aan de leiding met vier punten. Racing Genk deed wel een uitstekende zaak door het Italiaanse Sassuolo met 3-1 te verslaan.