"Als in kleedkamer van Anderlecht iemand iets op Facebook zette kreeg die 30 of 40 likes, ik had er 18.000"

Hij werd vorig jaar met veel tromgeroffel en bombarie ingelijfd bij Anderlecht, maar veel verder dan enkele snedige invalbeurten kwam hij niet. We hebben het over Mahmoud Hassan 'Trezeguet'. In afwachting van zijn grote doorbraak in Brussel laat paars-wit de technisch vaardige Egyptenaar van bijna 22 ervaring en spe(e)lgenot opdoen bij het Moeskroen van Glen De Boeck. En daar lijkt de veelbelovende (flank)aanvaller dan toch stilaan open te bloeien.

Op 'Le Canonnier' mocht de man die in eigen land al een stevig palmares en dito reputatie heeft al drie keer de 90 minuten volmaken en een bekermatch betwisten. In de belangrijke met 1-3 gewonnen uitmatch op het veld van Westerlo vond hij ook de weg naar doel, tegen Zulte Waregem was hij dan weer goed voor een assist. En ook in de Croky Cup bewees 'Trezeguet' zijn waarde met een doelpunt in de verlengingen en het feilloos omzetten van de beslissende penalty.



"Niet mijn fout"

Zijn potentieel lijkt dus dit seizoen tot volle wasdom te komen, ideaal als de Egyptische dribbelaar volgend jaar opnieuw op de deur wil kloppen van het Astridpark. "Ik weet niet waarom het niet gelukt is bij Anderlecht, ik heb echter niet de indruk dat het mijn fout is", klinkt het in Sport/Voetbalmagazine. En ook deze quotes baren opzien: "Ik wil aan het einde van het seizoen tot de beste speler van het jaar verkozen worden" en "Ik heb 858.000 volgers op Instagram. Als in de kleedkamer van Anderlecht iemand iets op Facebook zette, kreeg die 30 of 40 likes. Ik had er 17.000 of 18.000." Groot in Egypte en omstreken, klein in ons land. Komt daar snel verandering in?