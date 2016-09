Vader Deschacht stortte geld op gokrekening van Olivier

BJORN MAECKELBERGH & RUDY NUYENS

29/09/16

In het gokschandaal rond Olivier Deschacht (35) zullen speurders nu ook de vader van de Anderlecht-speler ondervragen. Volgens hen zou zakenman Ronny Deschacht geld gestort hebben op de gokrekening van zijn voetballende zoon. Dat bevestigen goedgeplaatste bronnen.

Olivier Deschacht heeft altijd gezegd dat hij zijn Unibet-account al lang niet meer gebruikte, maar dat zijn jongere broer Xavier (31) ermee bleef spelen nadat hijzelf de ouderlijke woonst verlaten had. De speurders hechtten aanvankelijk weinig geloof aan dit verhaal, maar houden er nu toch méér rekening mee. Alles samen hebben drie personen de rekening gespekt: in het begin Olivier zelf, nadien alleen nog zijn broer en vader. Die laatste wilde gisteren geen commentaar kwijt. (BJM/RN)



