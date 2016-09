Saint-Etienne-coach: "Anderlecht favoriet voor groepswinst"

Door: redactie

28/09/16 - 23u45 Bron: Belga

© photo news.

Europa League Saint-Etienne-coach Christophe Galtier ziet Anderlecht als de favoriet in Europa League-groep C om als eerste door te stoten. Dat zei hij vandaag op een persconferentie aan de vooravond van de confrontatie tussen Saint-Etienne en Anderlecht op de tweede speeldag van de Europa League.

"Ik denk dat we in een open groep zitten", opende Galtier. "Maar toch blijft Anderlecht favoriet. Het is een vaste waarde in Europa en een team dat op een zeer hoog niveau kan spelen. Maar ons doel is ook doorgaan naar de knock-outfase."



Galtier mist met aanvaller Robert Beric en verdedigers Florentin Pogba (de broer van Manchester United-middenvelder Paul) en Ronaël Pierre-Gabriel enkele belangrijke pionnen. "Maar dat is geen excuus", aldus Galtier. "Wanneer er afwezigen zijn, moet de groep opstaan."



Op de eerste speeldag speelde Saint-Etienne 1-1 gelijk in Mainz.