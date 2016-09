Olivier Deschacht schuwt de media niet

Door: redactie

28/09/16 - 21u36

video

Olivier Deschacht was deze middag op de benefiet van KOMOK in Leuven. KOMOK staat voor Ouders Ondersteunen Kinderen met Kanker. Davino Verhulst (doelman van Sporting Lokeren) en zijn vrouw Nathalie startten het initiatief, na hun eigen ervaringen met hun dochtertje Elena in het Leuvense Gasthuisberg. Zij werd daar behandeld voor leukemie.



Ondanks het feit dat de linkspoot van Anderlecht afgelopen week op een minder positieve manier in de media is gekomen, was er voor hem geen enkele reden om niet naar de benefiet gaf te zakken.