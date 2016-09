Door: redactie

28/09/16 - 19u17

© belga.

René Weiler wist in zijn voorbeschouwing naar de partij in en tegen Saint-Etienne goed nieuws te melden: Youri Tielemans is namelijk weer helemaal fit. "Youri heeft meegetraind en ondervindt geen reactie. Hij kan spelen, mogelijk zelfs in de basis", aldus de oefenmeester van Anderlecht. Tielemans viel twee weken geleden uit in de eerste Europa Leaguewedstrijd tegen Slavia Praag (3-0) met enkelblessure.